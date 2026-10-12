«Гонка героев» под Волгоградом собрала 800 участников





В Волгоградской области 10 октября на территории спортивной школы «Юный ястреб» состоялась «Гонка героев» – один из самых масштабных спортивно-экстремальных забегов страны. Забег собрал 800 участников. Спортсменам предстояло преодолеть более шести километров трассы с многочисленными препятствиями – рвами, траншеями, водными преградами, рукоходами, балансировкой на кольцах и конструкциями из шин. Дистанция требовала максимальной физической отдачи и слаженности.









Свою команду на трассу выставил и «ЭкоЦентр»: в состав вошли сотрудники из Волгограда, Астрахани и Ростова-на-Дону – бухгалтеры, инженеры, специалисты коммерческого отдела, юристы, делопроизводитель и технические специалисты. Как признались участники забега на финише, самыми сложными были рукоходы.

– С ними мы столкнулись уже на первом испытании, – делится впечатлениями делопроизводитель Волгоградского филиала ООО «ЭкоЦентр» Анна Струкова. – Только благодаря взаимной поддержке нашей команды мы выстояли.









Пока одни компании покоряли трассу, другие позаботились о гостях мероприятия. К примеру, была организована экологическая площадка, где все желающие могли узнать больше об ответственном потреблении, поиграть в экоигры и принять участие в беспроигрышной лотерее с экопризами.





В качестве презентов участники «Гонки героев» увезли домой многоразовые стаканы, ланчбоксы и рюкзаки, а самый удачливый выиграл набор многоразовой посуды для экопикников.



