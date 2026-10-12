



В двух образовательных организациях Волгоградской области временно закрыты два класса. Как сообщили в областном комитете образования и науки, классы были закрыты в школе Дубовского района и в Волгограде.

Решение о переводе на иной формат обучения было принято руководителями образовательных организаций. Меры введены для минимизации рисков распространения инфекции.

Уточняется, что дети продолжают учиться с применением дистанционных технологий. Образовательные программы реализуются в полном объёме, педагоги обеспечивают обратную связь и контроль освоения материала.