В Волгограде 13 октября отключат свет в трех районах: список адресов





Во вторник, 13 октября, в Волгограде пройдут плановые отключения электроэнергии. Без света останутся жилые дома и социальные объекты в Тракторозаводском, Красноармейском и Советском районах, а также на ряде улиц в центре города. Работы проводит Городской район электрических сетей филиала «Волгоградэнерго».

Тракторозаводский район

С 09:00 до 13:00:

ул. Николая Отрады, д. 1а

С 13:00 до 17:00:

ул. Ушакова, д. 14

ул. Ушакова, д. 10, 12, 18

ул. Ушакова, д. 11, 19Б

ул. Лодыгина, д. 11, 12, 13

ул. Лодыгина, д. 8, 10

ул. Тракторостроителей, д. 11, 13, 15

Советский район

С 06:00 до 08:00:

б-р Сиреневый

ул. Дунайская

ул. Иверская

ул. Спасская

ул. Старовознесенская

ул. Новопреображенская

ул. Ежовская

С 09:00 до 17:00:

ул. Смычки, д. 100–138, 105–111, 107

ул. Тракторная, д. 100–114, 115

ул. Новочеркасская, д. 105–129, 124а

ул. Крайняя, д. 101–123, 108–114

ул. Крестьянская, д. 107–111, 108–116

ул. Тверская, д. 102, 106, 118

ул. Красноволжская, д. 114, 120а, 126, 128

Красноармейский район

С 09:00 до 18:00:

ул. Глубинная, д. 49–91, 50–90

ул. Мачтозаводская, д. 50–92

ул. Новоаннинская, д. 19–37, 4–18

ул. Колхозная, д. 109–115

ул. Политотдельская, д. 75–93, 94–110

ул. Совхозная, д. 23, 29, 33, 48–52

ул. Латвийская, д. 20–24

пер. Индустриальный, д. 1–5, 4–6



