В Волгограде 13 октября отключат свет в трех районах: список адресов

Во вторник, 13 октября, в Волгограде пройдут плановые отключения электроэнергии. Без света останутся жилые дома и социальные объекты в Тракторозаводском, Красноармейском и Советском районах, а также на ряде улиц в центре города. Работы проводит Городской район электрических сетей филиала «Волгоградэнерго».
Тракторозаводский район
С 09:00 до 13:00:
- ул. Николая Отрады, д. 1а
С 13:00 до 17:00:
- ул. Ушакова, д. 14
- ул. Ушакова, д. 10, 12, 18
- ул. Ушакова, д. 11, 19Б
- ул. Лодыгина, д. 11, 12, 13
- ул. Лодыгина, д. 8, 10
- ул. Тракторостроителей, д. 11, 13, 15
Советский район
С 06:00 до 08:00:
- б-р Сиреневый
- ул. Дунайская
- ул. Иверская
- ул. Спасская
- ул. Старовознесенская
- ул. Новопреображенская
- ул. Ежовская
С 09:00 до 17:00:
- ул. Смычки, д. 100–138, 105–111, 107
- ул. Тракторная, д. 100–114, 115
- ул. Новочеркасская, д. 105–129, 124а
- ул. Крайняя, д. 101–123, 108–114
- ул. Крестьянская, д. 107–111, 108–116
- ул. Тверская, д. 102, 106, 118
- ул. Красноволжская, д. 114, 120а, 126, 128
Красноармейский район
С 09:00 до 18:00:
- ул. Глубинная, д. 49–91, 50–90
- ул. Мачтозаводская, д. 50–92
- ул. Новоаннинская, д. 19–37, 4–18
- ул. Колхозная, д. 109–115
- ул. Политотдельская, д. 75–93, 94–110
- ул. Совхозная, д. 23, 29, 33, 48–52
- ул. Латвийская, д. 20–24
- пер. Индустриальный, д. 1–5, 4–6