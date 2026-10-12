В Волгограде обезвредят 250-килограммовую бомбу у насосной станции

В Волгограде на территории Дзержинского района пройдёт спецоперация по обезвреживанию авиабомбы. Взрывоопасный предмет был обнаружен накануне при проведении земельных работ по адресу ул. Космонавтов, 27Б. Он отнесён специалистами к периоду Сталинградской битвы.

Заявка на обезвреживание направлена специалистам пиротехнического расчета СПСЧ Главного управления МЧС России по Волгоградской области для дальнейшего уничтожения взрывоопасного предмета, уточнили в ГУ МЧС России по региону.

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