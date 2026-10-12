Сегодня днём Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как ранее сообщалось информагентством, в ночь на 12 октября Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам.
В Николаевской области в населённом пункте Терновка поражён логистический центр «Новая почта», который использовался для хранения грузов двойного назначения для нужд ВСУ. Кроме того, на переходе морем уничтожен сухогруз, доставлявший в порт Николаев груз военного назначения.
Ещё один сухогруз поражён на переходе морем – он следовал в порт Одесса с грузами военного и двойного назначения.
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