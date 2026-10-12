



11 октября в медучреждение с тяжёлыми травмами доставили 46-летнего жителя Красноармейского района Волгограда. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 40-летнего ранее судимого мужчину.

По предварительным данным, между двумя знакомыми произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры подозреваемый нанёс потерпевшему телесные повреждения бейсбольной битой. Орудие преступления было изъято при осмотре места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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