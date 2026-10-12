



Более 240 школьников 14–17 лет из 13 регионов России принимают участие в финале военно-патриотической игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, соревнования проходят на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард».

В игре «Казачий сполох» выступают 20 команд юношей 14–15 лет. Их ждут испытания «Полоса разведчика», «Казачий триатлон», «Строевая подготовка», управление БПЛА, лазертаг, визитная карточка и исторический квест.

Спартакиада объединила школьников 16–17 лет. В программе – спортивное ориентирование, гиревой спорт, перетягивание каната, пулевая стрельба, лёгкая атлетика, военизированная эстафета, комплексное силовое упражнение, шахматы и викторина «Российское казачество на рубеже исторической памяти».





Организатор – Министерство просвещения РФ при поддержке Совета при Президенте РФ по делам казачества и Всероссийского казачьего общества. Оператором выступает Институт изучения детства, семьи и воспитания. Мероприятие проводится при поддержке комитета образования и науки Волгоградской области и региональной общественной организации «Участие».

Впервые финал прошёл в Волгограде в 2022 году. Регион уделяет большое внимание созданию инфраструктуры для развития молодёжи. Поддержка талантливых молодых людей – в числе задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым, работа ведётся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Среди флагманских проектов – центр «Юный ястреб» и лагерь «Авангард». Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко высоко оценил возможности площадки.

Фото: пресс-служба оборонно-спортивного лагеря «Авангард»