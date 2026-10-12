В Волгограде приложение «Яндекс. Такси» возобновило работу





В Волгограде пользователи сообщают о постепенном восстановлении работоспособности приложения «Яндекс. Такси». После масштабных сбоев, начавшихся в пятницу из-за удара ВСУ по крупнейшим российским дата-центрам, многие приложения одной из крупнейших в стране IT-компаний перестали функционировать либо работали со сбоями.

- Сегодня утром впервые за последние дни смогла без проблем вызвать такси. Автомобилей достаточно много в системе, поиск идёт бодро. Единственное, что заметила – невозможно оставить оценку по итогу заказа, - поделилась одна из жительниц регионального центра.

Отметим, одновременно многие волгоградцы продолжают сообщать, что «Яндекс Маркет» в регионе работает с серьёзными сбоями, многие товары не погружаются. Отсутствует возможность совершить покупку. Также сложности возникают с доступом к крупным файлам, сохранённым на «Яндекс Диске». С ограничениями работает ИИ-чат.

Фото из архива ИА «Высота 102»