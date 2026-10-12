



На базе учебного центра по подготовке младших специалистов инженерных войск прошло совместное тактико-специальное занятие. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в нём участвовали сотрудники региональных управлений Росгвардии, ФССП, ФСБ, МВД и МЧС, а также работники скорой медицинской помощи.





Мероприятие состоялось в рамках учебно-методического сбора по организации профессиональной подготовки сотрудников органов принудительного исполнения. Главной целью мероприятия стала отработка межведомственного взаимодействия и совершенствование практических навыков действий при чрезвычайных ситуациях. По замыслу были разыграны несколько сценариев: попытка побега конвоируемого лица с применением оружия, покушение на должностное лицо и нападение группы вооружённых лиц на административное здание.





Особое внимание уделили слаженности действий между ведомствами, оперативному обмену информацией и координации при выполнении задач. Совместно с медицинскими бригадами отработали порядок оказания первой помощи и эвакуации пострадавших.





– Практические тренировки на объекте ФССП подтвердили готовность задействованных подразделений к оперативному и скоординированному реагированию в экстремальных ситуациях, – отметили организаторы учений.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области