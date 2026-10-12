



С сегодняшнего дня, 12 октября, в Волгограде начинаются мероприятия по подаче отопления потребителям. Как сообщили в пресс-службе города, в течение нескольких дней в котельных будет проводиться поэтапный запуск оборудования.

Обеспечить коммунальным ресурсом все многоквартирные дома и другие объекты, подключённые к системе центрального отопления, планируется до 16 октября. Решение о заблаговременном поэтапном включении источников теплоснабжения было принято ранее в связи с прогнозируемым во второй половине октября похолоданием.

Коммунальным службам предстоит последовательно запустить все системы теплоснабжения и обеспечить подачу теплоносителя потребителям. Управляющие компании и эксплуатирующие организации, в свою очередь, проведут работы, необходимые для поступления теплоносителя во внутридомовые сети.

Специалисты обращаются к жильцам многоквартирных домов с просьбой содействовать представителям управляющих компаний и при необходимости предоставлять доступ к системам отопления, расположенным в квартирах, для проведения регулировочных работ.

Одной из наиболее распространённых проблем при пуске тепла является завоздушенность внутридомовых систем теплоснабжения – в таком случае тепло может не поступать по отдельным стоякам. Получив заявку жильцов, управляющая компания обязана оперативно провести регулировку внутренних сетей и устранить недочёт. Телефон управляющей компании указан в ежемесячно направляемых платёжных документах.

Также в Волгограде действует многоканальный телефон единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ. Получить консультацию или сообщить о проблемах горожане могут, позвонив по номеру (8442) 333-134.