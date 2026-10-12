Мужчина заживо сгорел под Саратовом по вине обезумевшего ревнивца





В пригороде Саратова в ночь на 11 октября произошло жестокое преступление, причиной которого стала ревность. Как сообщает ИА «СарИнформ», в ночь на 11 октября у частного пруда возле поселка Ивановский в строительном вагончике заживо сгорел человек.

По сведениям саратовского информагентства, вечером у водоема отдыхала компания. После застолья часть гостей разъехалась, у водоёма остались трое: 43-летний местный сторож, 39-летний мужчина и его жена.

Сторож ушел в свой вагончик, а супруги – в другой. Там нетрезвый мужчина начал приставать к жене с требованием близости. Получив отказ, он стал обвинять женщину в измене. В ответ она заявила о желании расстаться. После этого ревнивец вышел на улицу и перерезал провода в стоявшей неподалеку «Ладе», чтобы женщина не смогла уехать, а когда вернулся в вагончик ударил ее. Пострадавшей удалось спасись бегством.

Агрессор не остановился на этом. Он облил бензином вагончики и автомобиль и поджег их. В одном из вагончиков погиб сторож – мужчина не смог выбраться.

После поджога мужчина доехал на «Ниве» до своего дома в Заводском районе Саратова, где также устроил пожар. Вернувшись к машине, он попытался покончить с собой, однако этого сделать не удалось – его задержали сотрудники полиции.

В отношении саратовца возбуждены уголовные дела по п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и по ч. 3 ст. 30 — п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью). Расследование продолжается.