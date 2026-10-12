В Волгоградской области продолжат сокращать расходы на управление





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание, посвящённое повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти. Как передает пресс-служба администрации региона, перед профильными ведомствами в ходе встречи была поставлена задача сократить общеуправленческие расходы ещё не менее чем на 10%.

Глава региона констатировал, что социально-экономическая ситуация в области остаётся стабильной: доходы бюджета по итогам девяти месяцев соответствуют плановым назначениям, социальные обязательства выполняются в полном объёме, а национальные проекты и приоритетные программы развития реализуются в соответствии с графиками.

При этом работа по совершенствованию системы управления продолжается на системной основе. В первом полугодии 2026 года в регионе уже сократили на 15% расходы на управленческую деятельность в органах власти, а в подведомственных учреждениях – на 12%. Высвобожденные средства направили на задачи специальной военной операции и социальные обязательства.

Губернатор особо отметил необходимость шире использовать современные технологии и электронные сервисы, исключить формализм и принимать решения на основе детального анализа ситуации.

– Важнейшей целью нашей работы по повышению эффективности деятельности органов власти является решение задач, направленных на реальное повышение качества жизни людей, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Он поручил предоставить предложения по направлениям до 1 ноября, после чего будет сформирован детальный план следующего этапа работы, который может потребовать структурных и кадровых решений.

Отдельное внимание на совещании уделили формированию проекта областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Губернатор поручил в полном объёме учесть ресурсы, направляемые на выполнение задач специальной военной операции, поддержку военнослужащих и их семей, а также управленческие решения очередного этапа совершенствования системы управления регионом.

Фото: администрация Волгоградской области