

В Волгограде 12 октября стартовал отопительный сезон. Как сообщает администрация города-героя, в течение нескольких дней в котельных будет проводиться поэтапный запуск оборудования.



Тепло приходит в дома. Однако горожане могут столкнуться с тем, что батареи холодные. Одной из самых частых причин отсутствия тепла является завоздушенность внутридомовых систем теплоснабжения. Обязанность УК - провести регулировку внутренних сетей.



Однако, причины, по которым люди остаются без тепла, могут быть и другими. Для удобства горожан работает многоканальный телефон единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ - 88442-33-31-34.



