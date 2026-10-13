В Волгограде 12 октября стартовал отопительный сезон. Как сообщает администрация города-героя, в течение нескольких дней в котельных будет проводиться поэтапный запуск оборудования.
Тепло приходит в дома. Однако горожане могут столкнуться с тем, что батареи холодные. Одной из самых частых причин отсутствия тепла является завоздушенность внутридомовых систем теплоснабжения. Обязанность УК - провести регулировку внутренних сетей.
Однако, причины, по которым люди остаются без тепла, могут быть и другими. Для удобства горожан работает многоканальный телефон единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ - 88442-33-31-34.
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