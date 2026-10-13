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Общество

Жаловаться на холодные батареи волгоградцы могут по единому номеру телефона

Общество 13.10.2026 06:05
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13.10.2026 06:05


В Волгограде 12 октября стартовал отопительный сезон. Как сообщает администрация города-героя, в течение нескольких дней в котельных будет проводиться поэтапный запуск оборудования.

Тепло приходит в дома. Однако горожане могут столкнуться с тем, что батареи холодные. Одной из самых частых причин отсутствия тепла является завоздушенность внутридомовых систем теплоснабжения. Обязанность УК - провести регулировку внутренних сетей.

Однако, причины, по которым люди остаются без тепла, могут быть и другими. Для удобства горожан работает многоканальный телефон единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ - 88442-33-31-34.

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