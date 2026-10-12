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Общество

В Волгограде Росавиация отменила пятиминутный запрет на работу аэропорта

Общество 12.10.2026 20:02
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12.10.2026 20:02


12 октября в Волгограде оказалась остановлена работа аэропорта. Росавиация неожиданно в 19:48 выпустила сообщение о введении ограничений.

- Аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - говорится в экстренном сообщении.

Примечательно, что ограничения действовали всего 5 минут. Уже в 19:53 регулятор отозвал свой запрет.

Отметим, о причинах остановки работы воздушной гавани не известно. Официально ни беспилотная, ни ракетная опасности в регионе не объявлялись.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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