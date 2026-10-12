В Волгоградской области оборот общепита увеличился до 42,6 млрд рублей





В Волгоградской области региональное управление Росстата подвело промежуточные итоги работы предприятий общепита. По информации специалистов, несмотря на все сложности, рынок демонстрирует уверенный рост. В августе-январе 2026 года компании, работающие в этой сфере, нарастили оборот до 42,6 млрд рублей, что на 12,4% выше показателя аналогичного периода 2025 года.

- Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот общественного питания, 68,0% приходится на долю субъектов малого предпринимательства и самозанятых, или 29,0 млрд рублей. Вклад крупного и среднего бизнеса в оборот общественного питания Волгоградской области составил 32,0% – 13,6 млрд рублей, - уточнили эксперты.

Отметим, при этом, несмотря на ощутимый рост, доля региона на рынке общепита ЮФО составляет скромные 12,3%.

Фото из архива ИА «Высота 102»