



В Волгоградской области продолжается период рассылки сводных налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов физических лиц и НДФЛ. В связи с этим в регионе активно работают мобильные офисы приема налогоплательщиков, сообщает УФНС России по Волгоградской области. Свои вопросы адресовать специалистам налоговой в конце октября смогут жители Суровикино, Краснослободска, Котово и Чернышковского.

График работы мобильных офисов:

27 октября, 10:00–12:00 – МФЦ Среднеахтубинского района, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, 1Б;





28 октября, 10:00–15:00 – МФЦ Котовского района, г. Котово, ул. Победы, 25;





29 октября, 11:00–13:00 – МФЦ Суровикинского района, г. Суровикино, 2-й микрорайон, 4;





29 октября, 13:30–15:30 – МФЦ Чернышковского района, р.п. Чернышковский, ул. Советская, 33;





29 октября, 14:00–17:00 – МФЦ Советского района, Волгоград, ул. Даугавская, 4.

Что можно узнать в офисах

Специалисты налоговой службы ответят на вопросы по налогообложению — в том числе о порядке уплаты имущественных налогов и НДФЛ, получения льгот и вычетов. Здесь же можно проверить наличие задолженности и при необходимости сразу получить квитанции на оплату.

Посетителям также расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС России и помогут получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».