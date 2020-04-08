Волгоградский депутат-пленник острова Фиджи пытался обхитрить налоговую





В свете повышенного внимания к тихоокеанскому зигзагу судьбы депутата Волгоградской облдумы Ильи Кошкарева, стали всплывать ранее никем не замеченные факты из благополучной биографии миллионера со станции Чилеково Котельниковского района. Так, на глаза журналистов ИА «Высота 102» попалось судебное решение от 2017 года. В то время Илья Альбертович входил в состав Волгоградской областной думы V созыва, возглавлял комитет по бюджету и налогам и, как выясняется, всячески пытался от налогов уйти, приберегая для себя каждую копейку.

Согласно всплывшим материалам суда, некто Мазин В.Я. обратился в Новоаннинский районный суд с иском к Кошкареву И.А. о признании недействительными договоров дарения земельных участков и применении последствий недействительности сделок. Третьим лицом в разбирательстве стала Межрайонная инспекции Федеральной налоговой службы № 7 Волгоградской области.

Гражданин Мазин пытался убедить суд, что стар, юридически безграмотен и подарил Кошкареву имущество, находясь в заблуждении относительно безвозмездности передачи земли, а также к моменту суда не только лишился двух земельных участков, но и остался должен Кошкареву денежные средства в размере 7 656 166 рублей. Представитель депутата Кошкарева в свою очередь проявил солидарность с истцом, признал исковые требования Мазина В.Я. в полном объеме и настаивал на полном их удовлетворении.

Сразу отметим - в то, что гражданин Мазин не был способен осознавать свои действия по подписанию договоров дарения, суд не поверил. Ведь Мазин В.Я. являлся одним из учредителей хозяйствующего субъекта – юридического лица СПК «Староаннинский», а также руководителем юртового казачьего общества «Новоаннинское» окружного казачьего общества «Хоперский округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Туман над взаимоотношениями казака и депутата - землевладельца развеял представитель налоговой инспекции, который выразил аргументированное мнение, что Мазин В.Я. обратился в суд с целью признания спорных договоров недействительными для ухода от налогов депутатом Кошкаревым.

Выяснилось, что в отношении Ильи Альбертовича Кошкарева с марта по июль 2017 года была проведена камеральная налоговая проверка первичной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2015 год. Установлено, что Кошкарев получил в дар те самые спорные земельные участки сельскохозяйственного назначения, цена которых по договору составила 100 000 рублей каждый. А так как налоговая база по НДФЛ складывается из кадастровой стоимости участков, а не из установленных договором дарения, Кошкареву был доначислен НДФЛ. Озаботившийся такой несправедливостью председатель думского комитета по бюджету и налогам провел рыночную оценку спорных земельных участков и частично оплатил доначисленный НДФЛ. А затем подал возражения относительно акта камеральной налоговой проверки, причем в тот же день, что и Мазин В.Я., который вдруг захотел признания договоров дарения недействительными.

В итоге суд отказал в удовлетворении искового заявления Мазина В.Я. к Кошкареву И.А. Попытка ухода от в общем-то небольшой для депутата-миллионера суммы налогов не удалась. Но в целом этот судебный провал не помешал депутату продолжить свою победную финансовую поступь.

За 2016 год, согласно декларации, доход Ильи Кошкарева составил 22 с лишним миллиона рублей, а его супруги - более 11 миллионов. Затем депутат подал сведения о доходах за 2017 год и цифры тоже оказались впечатляющими - свыше 20 миллионов у него и почти 13 с половиной миллионов у супруги. В 2018 году доход судившегося за возможность не платить государству скромную сумму налогов депутата и вовсе превысил 27 миллионов, жена тоже не обеднела, заработав за год почти 18 миллионов. Так же семейная чета Кошкаревых регулярно сообщает о наличии в собственности гигантских площадей земли.

Сейчас, как известно, депутат Кошкарев вместе со своей супругой и другими соотечественниками оказались «невыездными» на острове в Тихом океане . На Фиджи Илья Кошкарев отправился отдыхать еще в начале марта - в разгар парламентского года и на фоне новостей о распространении по миру коронавируса. Вылететь назад депутат должен был примерно 19 марта, но застрял в райском месте из-за обострившейся эпидемиологической ситуации и в связи с ограничением международных авиарейсов. Пока председатель комитета Волгоградской облдумы по бюджетной и налоговой политике миллионер Илья Кошкарев может рассчитывать на социальную помощь в размере 2400 рублей в день, а также на вылет домой рейсом российской авиакомпании в неопределенную дату.



