



По подозрению в убийстве 85-летней пенсионерки в Еланском районе задержана ее 51-летняя сиделка. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, тело пожилой женщины было обнаружено в одном из частных домовладений 20 мая. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии, а также перелома подъязычной кости. Специалисты также установили, что у погибшей сломаны ребра. По данному факту Жирновским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе расследования выяснилось, что в силу преклонного возраста женщина нуждалась в постороннем уходе. Около четырех месяцев назад родственники наняли ей 51-летнюю сиделку. Вечером 19 мая текущего года будучи в состоянии алкогольного опьянения соцработник избила ногами лежачую пенсионерку, а затем задушила её. После совершенного преступления она сообщила в правоохранительные органы о том, что её подопечная скончалась, при этом пытаясь замаскировать убийство под некриминальную смерть.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.



