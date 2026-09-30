30 сентября в Волгоградской области региональное управление Федеральной службы национальной гвардии отмечает 10-летие со дня образования. В 2016 году подразделения внутренних войск были выделены указом президента Владимира Путина из МВД России в отдельную структуру.

В Росгвардию вошли ОМОН и СОБР, Центр специального назначения сил оперативного реагирования, вневедомственная охрана, а также структуры, отвечающие за лицензионно-разрешительную работу.

Подразделения Росгвардии с первых дней активно участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса. Бойцы помогают штурмовать наиболее ответственные рубежи, проводить поисково-разведывательные мероприятия.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется ко всем поздравлениям и тёплым словам, звучащим сегодня в адрес бойцов Росгвардии.

Фото из архива ИА «Высота 102»