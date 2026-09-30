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Общество

Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Волгоградской области 15 октября

Общество 30.09.2026 14:00
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30.09.2026 14:00


15 октября с 9:00 до 20:00 во всех инспекциях Волгоградской области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков. Как передает ИА «Высота 102», об этом сообщает УФНС России по региону.

Налоговая служба напоминает, что срок уплаты транспортного, земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ по уведомлениям – не позднее 1 декабря 2026 года.

В рамках акции граждане смогут уточнить свои налоговые обязательства, подать заявление при обнаружении некорректных сведений в уведомлении, представить документы, подтверждающие право на льготы, а также задать вопросы по исчислению и уплате имущественных налогов и НДФЛ.

Специалисты расскажут, кому необходимо уплачивать налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, и ответят на другие вопросы налогообложения.

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