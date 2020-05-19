Экология

Под Волгоградом браконьеров с крупным уловом накрыли в ходе рейда рыбохраны и ФСБ

Экология 19.05.2020 15:29
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19.05.2020 15:29


На Верхнем Плёсе Цимлянского водохранилища напротив поселка Донской задержаны двое граждан, которые на металлической лодке «Прогресс-2» с подвесным лодочным мотором «Tohatsu 18» добывали рыбу в крупных масштабах.  Нарушителей обнаружили сотрудники Калачевской инспекции рыбоохраны АЧТУ и представители УФСБ России по Волгоградской области во время проведения совместного рейда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. 
«При браконьерском вылове использовались  запретные  ставные лесковые сети в количестве 8 шт., из них 6 сетей с параметрами: ячея 80х80 мм, высотой стены 3 м, длиной 75 м каждая, и 2 сети с параметрами: ячея 70х70 мм, высотой стены 3 м, длиной 75м каждая. В улове браконьеров оказались: лещ в количестве 61 экз., сазан в количестве 36 экз., карась в количестве 5 экз., густера  в количестве 1 экз., окунь в количестве 1 экз., судак в количестве 4 экз. Общий вес изъятой рыбы составил 133,6 кг, сумма причиненного ущерба - 158 040 рублей», - говорится в официальном сообщении агентства.
В отношении гражданина А. и гражданина Г.  возбуждено  уголовное дело по ст. 256 УК РФ.

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