



На Верхнем Плёсе Цимлянского водохранилища напротив поселка Донской задержаны двое граждан, которые на металлической лодке «Прогресс-2» с подвесным лодочным мотором «Tohatsu 18» добывали рыбу в крупных масштабах. Нарушителей обнаружили сотрудники Калачевской инспекции рыбоохраны АЧТУ и представители УФСБ России по Волгоградской области во время проведения совместного рейда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

«При браконьерском вылове использовались запретные ставные лесковые сети в количестве 8 шт., из них 6 сетей с параметрами: ячея 80х80 мм, высотой стены 3 м, длиной 75 м каждая, и 2 сети с параметрами: ячея 70х70 мм, высотой стены 3 м, длиной 75м каждая. В улове браконьеров оказались: лещ в количестве 61 экз., сазан в количестве 36 экз., карась в количестве 5 экз., густера в количестве 1 экз., окунь в количестве 1 экз., судак в количестве 4 экз. Общий вес изъятой рыбы составил 133,6 кг, сумма причиненного ущерба - 158 040 рублей», - говорится в официальном сообщении агентства.

В отношении гражданина А. и гражданина Г. возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ.



