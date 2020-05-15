







О своих попытках добиться объективности со стороны соответствующих органов Волгоградской области, рассказал ИА «Высота 102» житель Рязани.

«2 октября 2018 года возвращаясь из Волгограда в Рязань, попадаем в ДТП во Фроловском районе. Маршрутка на бешеной скорости въехала в нас. Супруга потеряла свою мать. На момент аварии супруга была беременна, ребенка, спасибо огромное врачам, удалось спасти и сейчас нам уже годик. Я попал в реанимацию, врачи несколько дней боролись за мою жизнь и, спасибо им снова огромное, сумели вытащить. Хотя полностью восстановиться не удалось - серьезные проблемы со здоровьем остались », - поведал Дмитрий Цымбал. По его словам, изначально он был признан пострадавшим в ДТП, но затем позиция следователя изменилась.

«Мы все в шоке - это как?! Неужели законом управляет транспортная компания, которой, если она будет признана виновной, грозит лишение лицензии. Или что-то еще управляет нашим законом? 16 марта мне вручено постановление о признании обвиняемым , и это, несмотря на то, что ни одна экспертиза не подтвердила нарушения с моей стороны, а четко показала нарушения со стороны второго водителя и показания свидетелей существенно отличаются друг от друга. Документы переданы в прокуратуру Фролово, в связи с карантином поездка для вручения мне обвинения перенесена», - житель Рязани представил в редакцию ИА «Высота 102» всю переписку с прокурорами и документы, связанные с ДТП.









«Пишу жалобы на прокурора Фроловской межрайонной прокуратуры Волгоградской области. Что делает прокуратура Волгоградской области ? Отправляет мою жалобу на рассмотрение тому органу, на который жалуюсь - во Фролово. Отправляю жалобу в генпрокуратуру - и что делает Генеральная прокуратура – отправляет мою жалобу в Волгоград, то есть тем лицам, на кого жалуюсь», - Дмитрий Цымбал и его супруга говорят, что пишут во все инстанции с начала года и уже отчаялись добиться справедливости.

Как пояснили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, Дмитрий Цымбал в настоящее время имеет процессуальный статус обвиняемого по уголовному делу. «Собранные органом предварительного расследования доказательства, в том числе, три экспертных заключения и показания свидетелей, признаны Фроловской межрайонной прокуратурой достаточными для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления уголовного дела в суд. В настоящее время принимаются меры по вручению Цымбалу, проживающему в Рязани, копии обвинительного заключения. Окончательная оценка материалов уголовного дела и доводов обвиняемого будет дана судом», - отметила старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина. «В части доводов о якобы необоснованном направлении прокуратурой области жалобы заявителя во Фроловскую межрайонную прокуратуру в прокуратуре области сообщили, что с огласно п. 3.2 Инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приёма граждан в системе прокуратуры Российской Федерации», утвержденной приказом Генерального прокурора от 30.01.2013 № 45, обращения, решения по которым не принимали руководители нижестоящих прокуратур, направляются им для проверки доводов заявителя. В этой связи обращение Цымбала было обоснованно направлено для личного рассмотрения по существу Фроловскому межрайонному прокурору, поскольку обжаловался ответ его заместителя.





