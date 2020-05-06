Общество

«Звоночек уже поступил»: глава чистого от коронавируса района Волгоградской области поделился секретами «обороны» от COVID-19

Общество 06.05.2020 17:02
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06.05.2020 17:02


Октябрьский район наряду с Алексеевским и Ольховским остается в тройке муниципалитетов Волгоградской области, где на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В интервью ИА «Высота 102» глава Октябрьского района Андрей Клыков признался – особых секретов в организации заслона распространению коронавируса нет. Когда в соседнем Светлоярском районе стали фиксироваться случаи заражения коронавирусом, районные власти уже повысили бдительность. Главное, на чем сосредоточились власти совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, участковыми – это контроль за каждым прибывшим в район. «Ничего нового мы не придумали. Просто строго соблюдали все рекомендации и указания. К каждому, кто приезжал в район, приходили главы поселений и сотрудники Роспотребнадзора, вручали памятки, где сообщалось о необходимом соблюдении 14-дневного карантина. Надо сказать, приезжали не только те, кто где-то работал. Кому-то надо было вернуться к больным родителям, разные ситуации у людей могут быть. В основном люди спокойно относились к необходимости двухнедельного карантина. Были два случая недопонимания, но все разрешилось благополучно. Все сидели дома и соблюдали требования о самоизоляции», - рассказывает Андрей Михайлович. 
По словам главы района, жители с пониманием относились к новым правилам. «Бывало, приедет человек в село, еще не успеет сообщить о своем прибытии, а уже его заметили, все же на виду, и  информация о нем уже пошла, звоночек поступил. Просто никто не хотел плохого сценария развития, все работали на упреждение», - рассказывает Андрей Михайлович. Как пояснил глава района, соблюдалось еще одно главное правило – сообщать жителям как можно больше информации. «Мы готовили публикации и в нашей газете, и в соцсетях, и много общались с людьми, чтобы развеивать все возможные слухи, которые, конечно, возникали. Нам поверили, что мы открыты, мы ничего не скрываем, и потом это уже стало нашим общим делом», - говорит Андрей Клыков. 
Всего в Октябрьском районе под наблюдением находились 137 человек, было сделано около сотни тестов на коронавирус – все, к счастью,  оказались отрицательными. Сейчас под наблюдением остаются 20 человек. Но расслабляться, по словам Андрея Клыкова, конечно же, рано. «Ситуация все равно остается напряженной. Если ослабим контроль, может все пойти по другому пути. Но очень надеемся, что этого не произойдет», - заключил глава Октябрьского района Волгоградской области. 
Напомним, на сегодняшний день в Волгоградской области зафиксировано 647 случаев коронавируса, 12 человек скончались. 

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