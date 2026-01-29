В Волгоградской области создали единый сервис для инвесторов





В Волгоградской области создали сервис для инвесторов. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, «Зеленый коридор для инвестора» может отслеживать истории проекта и сокращать сроки ответов.

Так, сервис помогает централизовать данные об инвестпроекте, объединяя в одном пространстве всех участников процесса - инвестора, органы власти, ресурсоснабжающие организации, институты развития, органы местного самоуправления.

Для работы необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и подать заявку на сопровождение проекта. После этого инвестор получит возможность направлять любые запросы по вопросам реализации проекта в уполномоченные органы и организации региона, а также отслеживать статус реализации и ход выполнения задач.

Напомним, в Волгоградской области в соответствии с поставленными губернатором задачами выстроена системная работа по улучшению делового климата с внедрением лучших практик и федеральных инструментов развития. Регион входит в число пилотных субъектов РФ, где с 2021 года внедряют элементы инвестиционного стандарта.