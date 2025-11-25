Волгоградцам предлагают платно привиться от КВЭ

Волгоградцы, которые планируют выезд на эндемичную территорию по клещевому вирусному энцефалиту, могут привиться от этого серьезного заболевания, поражающего центральную нервную систему. Заразившимся этой инфекцией грозит смерть или инвалидизация.
КВЭ можно заразиться при присасывании клеща к человеку при посещении пригородных лесов, лесопарковых зон, на садово-огородных участках, а также при употреблении в пищу сырого молока коз , овец, коров.
К признакам болезни относятся озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, тошнота, рвота. Также беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.
К основным средствам специфической профилактики КВЭ относится вакцинация или экстренная профилактика человеческим иммуноглобулином против КВЭ.
В связи с тем, что территория Волгоградской области не является эндемичной по КВЭ, из средств регионального бюджета финансирование не выделяется. Провести вакцинацию против КВЭ можно за счет собственных средств, предварительно необходимо уточнить наличие вакцины в медицинских организациях, поскольку закупка вакцины против КВЭ происходит за счет средств лечебного учреждения.