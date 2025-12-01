Волгоградские врачи спасли пациента от ампутации ноги





Ногу пациента удалось сохранить благодаря инновационным технологиям в волгоградской больнице №25. Сюда поступил 53-летний мужчина с серьезными симптомами: он не мог наступать на ногу и испытывал сильные боли, из-за которых не мог спать.



Как рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области, обследование выявило значительное сужение артерий. Такое состояние опасно быстрым развитием необратимых изменений тканей вплоть до образования язв, некрозов и гангрены, приводящих к возможной ампутации конечности.



Обычная операция была противопоказана мужчине из-за тяжелого состояния. Но специалисты приняли решение провести сложную рентгенэндоваскулярную процедуру, ставшую единственным шансом сохранить ногу.



- Мы выполнили стентирование подвздошной артерии, которое позволило быстро нормализовать кровообращение в нижней конечности. Уже спустя сутки пациент смог самостоятельно передвигаться и покинул стационар с рекомендациями для дальнейшего восстановления здоровья, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Андрей Легкий.



Процедуру провели под местной анестезией через небольшой прокол в бедренной артерии. Операция заключалась во введении и расширении баллонного катетера с последующей установкой металлического каркаса - стента - для поддержания просвета сосуда.



Такие операции малотравматичны. Благодаря восстановлению проходимости сосудов пациенты быстро идут на поправку и самое главное, сохраняют качество жизни и работоспособность.

