



Жители Волгоградской области, которые были уволены с работы, имеют право на оплату больничного листа в течение 30 дней после расторжения трудового договора. Право сохраняется до подписания нового трудового договора.

Пособие выплачивается только в случае болезни или травмы бывшего работника. Уход за заболевшим ребенком или другим членом семьи в этот период не оплачивается. Данное право подкреплено частью 2 статьи 5 Федерального закона № 255-ФЗ.

Первые три дня болезни оплачивает работодатель, последующие дни — Социальный фонд. Размер пособия составляет 60% от среднего заработка независимо от страхового стажа.

Для этого волгоградцу необходимо оформить электронный больничный лист, цифровая копия которого поступит бывшему работодателю и в отделение СФР. Работодатель перечислит средства в ближайший день зарплаты, а фонд — в течение 10 рабочих дней с момента получения сведений.