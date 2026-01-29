Размер пособий для безработных волгоградцев вырастет с 1 февраля





С 1 февраля 2026 год размер максимального пособия по безработице в России составит 15886 рублей. Минимальное пособие будет назначаться в размере 1862 рублей. Индексация составит 6,8%, сообщает V102.RU со ссылкой на Минтруда.

Напомним, размер пособия рассчитывается от среднего заработка человека за последние три месяца работы. Первые 3 месяца — 75% от среднего заработка, следующие 3 месяца — 60% от среднего заработка.

Общий период выплаты пособия ограничен шестью месяцами в течение одного календарного года. После этого выплаты приостанавливаются, и повторно обратиться за пособием можно будет только через полгода.



