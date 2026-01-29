В город Волгоградской области прибыла мобильная приемная Президента





Сегодня, 29 января, в Калаче-на-Дону Волгоградской области начнет работу мобильная приемная Президента России. Передвижной комплекс остановится на площади Павших борцов городского поселения.

Прием граждан стартует с 10 до 17 часов. Жители смогут обратиться к уполномоченному должностному лицу Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций в Южном федеральном округе в ходе личного приёма в режиме видео-конференц-связи.

Предварительной записи на прием не понадобится – прием граждан будет осуществляться в порядке живой очереди.

Справка. Мобильная приемная главы государства была создана по его распоряжению в 2011 году. Ее задачи – оперативное реагирование на жалобы и обращения граждан на действия или бездействие должностных лиц.



