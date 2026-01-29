Бригады МБУ «Северное» в круглосуточном режиме освобождают Волгоград от лишнего снега

Как рассказали в муниципальном бюджетном учреждении, в день на дороги города выходит от 50 до 60 единиц техники. Работы идут и ночью. В расчистке задействованы КДМ, фронтальные погрузчики, самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры. В обработке дорог от наледи используются и тракторы МТЗ. Свою эффективность показал также лаповый погрузчик, который еще называют «золотыми ручками». Он забирает снег с дорог и с помощью специального механизма сразу отправляет его в самосвал, не оставляя мешающих движению общественного транспорта снежных валов на обочинах.

С начала снегопада с дорог областного центра вывезены уже десятки тысяч тонн снега. Активно расходуются противогололедные смеси и жидкий бишофит. Также в расчистке объектов транспортной инфраструктуры участвуют и дорожные рабочие, которые устраняют наледь и снег на островках безопасности, на территории остановочных павильонов.

Организовать работу техники и сотрудников на должном уровне удалось в том числе благодаря проведенным еще в декабре мероприятиям по подготовке к непредсказуемой волгоградской зиме. Задолго до морозов и обильных снегопадов были сделаны солидные запасы реагентов – 38300 тонн песко-соляной смеси и 2000 тонн жидкого -бишофита. И, как показали последние события, они очень пригодились.