Волгоград переименуют в Сталинград 2 февраля





Волгоград 2 февраля 2026 года на сутки переименуют в Сталинград. Дорожные указатели на въезде в город-герой сменят по случаю 83-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Как сообщает ИА «Высота 102», работа по замене указателей стартует ближе к полуночи 1 февраля – утром в знаменательный день жители города проснутся уже в Сталинграде.

Напомним, что смена названия города происходит в Волгограде несколько раз в году. Еще раз в феврале город станет Сталинградом в День защитника Отечества 23 февраля, затем в мае – по случаю Дня Победы, 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны, в день окончания Второй мировой войны 3 сентября, 19 ноября – в день начала контрнаступления советских войск под Сталинградом и 9 декабря – в День героев Отечества.