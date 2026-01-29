Главное

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Минобороны России за ночь сбило девять украинских БПЛА

Общество 29.01.2026 07:30
0
29.01.2026 07:30


Минувшей ночью дежурные расчёты ВС РФ вновь отражали налёт БПЛА. По данным Минобороны, основной удар пришёлся на юг России.

- В течение прошедшей ночи с 23:00 28 января до 7:00 29 января дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

Над территорией Ростовской области были сбиты четыре летательных аппарата, по два - над Республикой Крым и Брянской областью. Также один беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Воронежской областью. 

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. В регионе на протяжении трех часов действовала беспилотная опасность, однако дроны фиксировались лишь в приграничных районах. Работа аэропорта Волгограда не приостанавливалась. Приём и отправление самолётов осуществляется в штатном режиме.

07:47
Волгоградцы старше 80 лет получат в феврале повышенные пенсииСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцы смогут попасть к терапевту в течение сутокСмотреть фотографии
07:33
Волгоград переименуют в Сталинград 2 февраляСмотреть фотографии
07:30
Минобороны России за ночь сбило девять украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:03
В Волгограде и области отменена трехчасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:56
Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области 29 январяСмотреть фотографии
06:46
Надзор за экс-заключенными хотят усилить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Волгоградским работодателям напомнили о больничных выплатах уволенным сотрудникамСмотреть фотографии
06:29
В Волгоградской области создали единый сервис для инвесторовСмотреть фотографии
06:06
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 29 январяСмотреть фотографии
21:37
Огурцы с помидорами резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:02
Гало на юге Волгограда попало в объектив фотографаСмотреть фотографии
20:30
Цены на все виды топлива взлетели в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:59
Волгоградец Кирилл Киватцев вышел во второй круг турнира в ЕгиптеСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец забил до смерти мать-пенсионеркуСмотреть фотографии
19:19
Глава СК озаботился судьбой ветхого дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:06
Ветераны передали лицеистам Волгограда сладкие подарки от участников СВОСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде за спасение байдарочников наградили экипаж теплохода «Москва 172»Смотреть фотографии
17:29
«Промёрзли намертво»: часть жителей села Заплавное пятый день выживают без отопления и водыСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцы потратили на перекусы более 40 млрд рублейСмотреть фотографии
16:58
Пятерых жителей Волгоградской области посмертно наградили за СВОСмотреть фотографии
16:40
Упрдор предупредил волгоградцев об опасности на дорогахСмотреть фотографии
16:20
Главк МВД: уличная преступность снизилась в Волгоградской области на 27%Смотреть фотографии
16:06
Волгоградцам смогут отключать звонки и домашний интернет по требованию ФСБСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцам с 1 февраля на 5,6% проиндексируют ЕДВ и НСУСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде прощаются с прославленным тренером по каноэ Юрием СтепановымСмотреть фотографии
15:10
Волгоградский депутат Селезнев досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
14:49
Матвиенко предрекла скорый «побег» всех сотрудников с «Почты России»Смотреть фотографии
14:14
Дезертир из Волгоградской области задержан военной полицией ДНРСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области начали новый год с онлайн‑шопингаСмотреть фотографии
 