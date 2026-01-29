Минобороны России за ночь сбило девять украинских БПЛА





Минувшей ночью дежурные расчёты ВС РФ вновь отражали налёт БПЛА. По данным Минобороны, основной удар пришёлся на юг России.

- В течение прошедшей ночи с 23:00 28 января до 7:00 29 января дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

Над территорией Ростовской области были сбиты четыре летательных аппарата, по два - над Республикой Крым и Брянской областью. Также один беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Воронежской областью.

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. В регионе на протяжении трех часов действовала беспилотная опасность, однако дроны фиксировались лишь в приграничных районах. Работа аэропорта Волгограда не приостанавливалась. Приём и отправление самолётов осуществляется в штатном режиме.