Волгоградцы смогут попасть к терапевту в течение суток





С 2026 года жители Волгоградской области смогут получить доступ к медицинской помощи по временным нормативам. Правительство РФ утвердило новые сроки ожидания медпомощи в рамках госгарантий на 2026-2028 годы.

Как пояснили авторы Telegram-канала «Объясняем.рф», теперь попасть к терапевту или педиатру можно в течение суток после обращения к поликлинику. А помощь в неотложной форме должна предоставляться жителям региона в течение нормативных двух часов.

Если же брать более узкие специальности, то срок ожидания медпомощи не должен превышать 14 рабочих дней. Пациенты с онкологическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями попадут к врачу в течение трех рабочих дней.