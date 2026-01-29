Надзор за экс-заключенными хотят усилить в Волгоградской области





Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции в ходе заседания поддержал законопроект об усилении надзора за бывшими заключенными. В случае принятие, нововведение также будет действовать и в Волгоградской области.

По мнению парламентариев, закон позволит эффективнее выявлять и пресекать совершаемые бывшими заключенными правонарушения, а также предупреждать совершение новых преступлений.

— Предлагается предоставить органам внутренних дел право в целях розыска лиц, уклоняющихся от административного надзора, оперативно передавать их персональные данные, в том числе биометрические (фото), для использования в системах видеонаблюдения без получения согласия разыскиваемого, — пояснил в своем Telegram-канале председатель комитета Василий Пискарев.