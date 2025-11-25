Респираторный микоплазмоз заставляет волгоградцев кашлять месяцами





В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области предупредили об опасной простуде, которая может вызвать серьезные осложнения в виде редкого синдрома. Речь идет о микоплазменной респираторной инфекции, или респираторном микоплазмозе, который вызывается бактериями, поражающими различные отделы респираторного тракта.

Источником инфекции является больной человек, в том числе с бессимптомной формой заболевания.

Человек, сам того не подозревая, может заражать окружающих в течение длительного периода - до 3-х месяцев, что способствует широкому распространению возбудителя. Инфекция передается при чихании, кашле и обычном разговоре.

Она может поражать людей всех возрастов, но чаще заболевание диагностируют у детей, посещающих образовательные учреждения, а также у лиц с хроническими заболеваниями дыхательной системы и лиц старше 65 лет.

Как распознать заболевание? Повышается температура тела до 38-40°С, появляются чувство «ломоты» в теле, головная боль, заложенность носа, першение и боль в горле. Отличительная особенность микоплазмоза - непостоянный приступообразный сухой кашель, который постепенно усиливается. Кашель может сохраняться в течение длительного времени – от нескольких недель до нескольких месяцев.

Самое опасное, что у 7% инфицированных может развиваться полиморфная экссудативная эритема, или синдром Стивенса-Джонсона – это тяжелая токсико-аллергическая реакция, характеризующаяся обширными поражениями кожи и слизистых оболочек.

При развитии пневмонии, вызванной бактерией, могут поражаться легкие и бронхи. Появляется боль в груди, одышка, сильный изнуряющий кашель с вязкой слизистой мокротой.

Меры профилактики инфекции обычные, как при любой простуде – личная гигиена, использование масок.



