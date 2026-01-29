Замглавы Минстроя РФ Стасишин прибыл в Волгоград с рабочим визитом





В Волгоград сегодня с рабочим визитом прибыл заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Как сообщает ИА «Высота 102», высокопоставленный чиновник примет участие в нескольких официальных мероприятиях.

Так, в частности, программой визита в Волгоград Никиты Стасишина запланировано его участие в торжественном открытии новой магистрали. Кроме того, состоится в течение дня совещание под руководством замглавы Минстроя по вопросам развития строительной отрасли.

Накануне визита в Волгоград Никита Стасишин посетил Красндарский край, где совместно с губернатором Вениамином Кондратьевым осмотрел ряд инфраструктурных объектов водоснабжения и оценил завершающуюся модернизацию системы водоотведения в Геленджике.

Фото: Фотобанк Росконгресс