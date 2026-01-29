Главное

НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Общество

Волгоградцы старше 80 лет получат в феврале повышенные пенсии

Общество 29.01.2026 07:47
0
29.01.2026 07:47


Жители Волгоградской области, возраст которых составляет 80 лет и более, получат в феврале повышенные пенсии за счет увеличения фиксированной части выплат на 7,6% – до 9 584,69 рублей. 

Как сообщает ИА «Высота 102», индексация пенсий россиян в возрасте старше 80 лет была произведена в январе 2026 года. Соответственно, в феврале будут выплачены уже повышенные суммы. 

– Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рублей, – цитирует ТАСС юриста Марию Акатнову.

Эксперт напомнила и о том, что россияне по достижении 80 лет, имеют право на надбавку за уход, которая 1 января была повышена до 1 413,86 рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.01.2026 07:47
Общество 29.01.2026 07:47
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 07:43
Общество 29.01.2026 07:43
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 07:33
Общество 29.01.2026 07:33
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 07:30
Общество 29.01.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 07:03
Общество 29.01.2026 07:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 06:56
Общество 29.01.2026 06:56
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 06:46
Общество 29.01.2026 06:46
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 06:39
Общество 29.01.2026 06:39
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 06:29
Общество 29.01.2026 06:29
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 06:06
Общество 29.01.2026 06:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 21:02
Общество 28.01.2026 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 19:19
Общество 28.01.2026 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 19:06
Общество 28.01.2026 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 17:58
Общество 28.01.2026 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 17:29
Общество 28.01.2026 17:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:47
Волгоградцы старше 80 лет получат в феврале повышенные пенсииСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцы смогут попасть к терапевту в течение сутокСмотреть фотографии
07:33
Волгоград переименуют в Сталинград 2 февраляСмотреть фотографии
07:30
Минобороны России за ночь сбило девять украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:03
В Волгограде и области отменена трехчасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:56
Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области 29 январяСмотреть фотографии
06:46
Надзор за экс-заключенными хотят усилить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Волгоградским работодателям напомнили о больничных выплатах уволенным сотрудникамСмотреть фотографии
06:29
В Волгоградской области создали единый сервис для инвесторовСмотреть фотографии
06:06
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 29 январяСмотреть фотографии
21:37
Огурцы с помидорами резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:02
Гало на юге Волгограда попало в объектив фотографаСмотреть фотографии
20:30
Цены на все виды топлива взлетели в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:59
Волгоградец Кирилл Киватцев вышел во второй круг турнира в ЕгиптеСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец забил до смерти мать-пенсионеркуСмотреть фотографии
19:19
Глава СК озаботился судьбой ветхого дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:06
Ветераны передали лицеистам Волгограда сладкие подарки от участников СВОСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде за спасение байдарочников наградили экипаж теплохода «Москва 172»Смотреть фотографии
17:29
«Промёрзли намертво»: часть жителей села Заплавное пятый день выживают без отопления и водыСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцы потратили на перекусы более 40 млрд рублейСмотреть фотографии
16:58
Пятерых жителей Волгоградской области посмертно наградили за СВОСмотреть фотографии
16:40
Упрдор предупредил волгоградцев об опасности на дорогахСмотреть фотографии
16:20
Главк МВД: уличная преступность снизилась в Волгоградской области на 27%Смотреть фотографии
16:06
Волгоградцам смогут отключать звонки и домашний интернет по требованию ФСБСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцам с 1 февраля на 5,6% проиндексируют ЕДВ и НСУСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде прощаются с прославленным тренером по каноэ Юрием СтепановымСмотреть фотографии
15:10
Волгоградский депутат Селезнев досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
14:49
Матвиенко предрекла скорый «побег» всех сотрудников с «Почты России»Смотреть фотографии
14:14
Дезертир из Волгоградской области задержан военной полицией ДНРСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области начали новый год с онлайн‑шопингаСмотреть фотографии
 