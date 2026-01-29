Волгоградцы старше 80 лет получат в феврале повышенные пенсии





Жители Волгоградской области, возраст которых составляет 80 лет и более, получат в феврале повышенные пенсии за счет увеличения фиксированной части выплат на 7,6% – до 9 584,69 рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102», индексация пенсий россиян в возрасте старше 80 лет была произведена в январе 2026 года. Соответственно, в феврале будут выплачены уже повышенные суммы.

– Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рублей, – цитирует ТАСС юриста Марию Акатнову.

Эксперт напомнила и о том, что россияне по достижении 80 лет, имеют право на надбавку за уход, которая 1 января была повышена до 1 413,86 рублей.