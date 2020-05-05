Бардак стабилен: в Краснослободске Волгоградской области без перемен









Развалины, оставшиеся после сноса аварийных домов на улице Лизы Чайкиной в Краснослободске, по-прежнему на месте. Как сообщает ИА «Высота 102», многолетняя проблема так и не решена, несмотря на обещания чиновников расчистить завалы и избавить жителей близлежащих домов от опасности. Общественность и власти бездействуют.





На сегодняшний день территория на улице Лизы Чайкиной завалена строительным и другим мусором, здесь образовалась стихийная свалка, остатки строений представляют угрозу для детей, существует опасность пожаров и распространения инфекций, наносится вред экологии. Однако явный бардак никого в Краснослободске не волнует. Мусор подступает к жилым домам и ерику, многие живые деревья обожжены во время уже имевших место возгораний.



