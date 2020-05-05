Общество

Бардак стабилен: в Краснослободске Волгоградской области без перемен

Общество 05.05.2020 16:53
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05.05.2020 16:53



Развалины, оставшиеся после сноса аварийных домов на улице Лизы Чайкиной в Краснослободске, по-прежнему на месте. Как сообщает ИА «Высота 102», многолетняя проблема так и не решена, несмотря на обещания чиновников расчистить завалы и избавить жителей близлежащих домов от опасности. Общественность и власти бездействуют.

На сегодняшний день территория на улице Лизы Чайкиной завалена строительным и другим мусором, здесь образовалась стихийная свалка, остатки строений представляют угрозу для детей, существует опасность пожаров и распространения инфекций, наносится вред экологии. Однако явный бардак никого в Краснослободске не волнует. Мусор подступает к жилым домам и ерику, многие живые деревья обожжены во время уже имевших место возгораний. 

О хронической беде улицы Лизы Чайкиной журналисты ИА «Высота 102» рассказывали не раз. Огласку получила история, как после публикации развалины аварийных домов начали показательно разбирать, но затем все затихло, позор так и остался. Местные жители не раз обращались к руководству Краснослободска, но конкретных действий не дождались.

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