Общество

«Плато не достигнуто»: в Волгоградской области эпидемии коронавируса нет конца

Общество 04.05.2020 14:14
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04.05.2020 14:14


"Плато не достигнуто",  – так ответил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на вопрос, каковы прогнозы по развитию эпидемиологической ситуации в регионе. Как сообщает ИА "Высота 102", Николай Алимов подчеркнул, что "это не конец". "Мы видим, что количество госпитализированных увеличивается. Проводили анализ, сравнивали количество выписанных и поступивших пациентов, пока новых больных гораздо больше, чем тех, кто выздоровел", - сказал Николай Алимов. По словам чиновника, в настоящее время в регионе подготовлено 2300 коек для больных с диагнозом COVID-19, по решению губернатора развернут еще  2 тысячи коек. Резервные площади для размещения пациентов могут не понадобиться, если количество поступивших и выписанных будет примерно одинаковым. Однако пока такого не наблюдается. 



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