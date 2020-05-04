



"Плато не достигнуто", – так ответил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на вопрос, каковы прогнозы по развитию эпидемиологической ситуации в регионе. Как сообщает ИА "Высота 102", Николай Алимов подчеркнул, что "это не конец". "Мы видим, что количество госпитализированных увеличивается. Проводили анализ, сравнивали количество выписанных и поступивших пациентов, пока новых больных гораздо больше, чем тех, кто выздоровел", - сказал Николай Алимов. По словам чиновника, в настоящее время в регионе подготовлено 2300 коек для больных с диагнозом COVID-19, по решению губернатора развернут еще 2 тысячи коек. Резервные площади для размещения пациентов могут не понадобиться, если количество поступивших и выписанных будет примерно одинаковым. Однако пока такого не наблюдается.









