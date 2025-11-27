Актуально

«К такому не подготовишься»: ветераны СВО рассказывали о жестоких сражениях, страхе и спасении однополчан

27 ноября в Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония вручения наград. Ордена и медали были переданы 11 ветеранам специальной военной операции по защите Донбасса.

В мероприятии участвовали председатель областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаил Битюцкий, а также врио военкома региона полковник Евгений Машуков, а также родные военнослужащих.


По традиции, награждению предшествовал вынос флага России военнослужащими роты почётного караула и исполнение гимна, после чего собравшиеся почтили память погибших бойцов минутой молчания.


Приказом президента России Владимира Путина к высшим государственным наградам были представлены 11 волгоградцев.


Ордена мужества вручены:

- Мехти А.

- Артёму П.

- Антону П.

Медали «За отвагу» переданы:

- Андрею Г.

- Сергею Л.

- Артёму С.

- Руслану Б.

- Роману Б.

Медалью «За храбрость» награждён Сергей К., медалью Суворова Берик К., медалью Жукова Александр С.

Большинство из отмеченных сегодня бойцов пополнили ряды ВС РФ в самый тяжёлый период боевых действий, осенью 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация. В числе волгоградцев, которые первыми отправились на помощь Родине, был Руслан Б. из Волжского.


- Сразу после военкомата меня распределили в  нашу местную, волгоградскую часть. Моя семья, конечно, очень переживала, но куда деваться? После была ускоренная подготовка на мотострелков, - вспоминает ветеран.

После нескольких недель занятий в полевом лагере волгоградцев перебросили на трещащее по швам Херсонское направление фронта. А дальше была передислокация в ДНР.

- Всё время находились на самом острие. Наш полк штурмовой, и мы участвовали в самых ожесточённых боях, - продолжил мужчина.

Руслан Б. не стал углубляться в подробности выполнения боевых заданий, уточнив, что не хотел бы вновь вспоминать те тяжёлые дни, однако рассказал, что из-за специфики работы у подразделения было очень много раненых. За спасение сослуживцев ветерана ранее уже награждали медалью.

- Помогал вытаскивать товарищей, что ещё сказать? С артиллерией штурмовикам тяжело тягаться, - подчеркнул боец.

Сейчас мужчина уже уволен со службы по ранению и постепенно возвращаемся к мирной жизни. Дома его наконец дождалась жена и дети. Ветеран вернулся на завод, на котором он в Волжском проработал долгие годы, и теперь строит большие планы на мирную жизнь.


Вместе с Русланом сегодня ордена Мужества был удостоен ещё один его боевой соратник-однополчанин Мехти А. Он также был мобилизован три года назад.

- До участия в спецоперации работал на одном из волгоградских заводов. Мобилизация, конечно, стала вызовом и для меня, и для моих родственников. После нескольких недель в палаточном лагере 1 октября 2022 года нас отправили в зону СВО. Сначала мы прибыли на один из местных полигонов, где нам выдали амуницию и вооружение, после чего мы попали под Херсон, где участвовали в боях вплоть до нового года, - рассказывает волгоградец.

Первое по-настоящему боевое крещение волгоградец пережил через несколько недель нахождения на передовой.

- Прошло около месяца, как нас перебросили сюда из Волгограда. Мы зашли в посёлок Казачьи Лагеря, чтобы обосноваться. Начали выгружать из КАМАЗов имущество взвода, но тут неожиданно нас решил «тепло и радушно» встретить противник, обстреляв подразделение из миномётов.

Мехти признаётся, что было страшно, однако сложнее всего после пережитого собраться с духом. 

- Не так страшно, когда в первый раз. Страшно после. Первый раз попасть под обстрел, это, конечно, непросто. Но ты в тот момент не до конца осознаёшь происходящее и возможные последствия. А вот когда, насмотревшись на убитых и раненых, а после попадаешь под последующие атаки, тогда-то сложнее всего совладать с эмоциями. У нас были даже мужики, прошедшие Чечню, но даже они не были готовы к таким жестоким боям. Собственно, да и никто к ним не был готов, - продолжает штурмовик.

В свое время Мехти служил в Карачаево-Черкессии, тогда там действовал режим контртеррористической операции. Однако полученный в тот период опыт не поддаётся никакому сравнению с боями против ВСУ, говорит он.

- Под второй обстрел мы попали во время штурма. И тогда было жутко. Здесь и разрывы артиллерии, и стрельба из автоматов, и взрывы гранат, тут же работали танки и крупнокалиберные орудия, и всё это одновременно и со всех сторон. После этого боя сослуживцы рассказали, что у меня в глазах был страх, но я всё равно, как броневик, шёл со всеми вперёд, - вспоминает ветеран.

Волгоградец также поделился, что, человек может привыкнуть ко всему и постепенно боевые будни со смертями и ранениями становятся рутиной, а чувство страха уступает желанию выжить и выполнить боевое задание.

Мехти вернулся домой, но и сейчас продолжает трудиться на благо родины. Волгоградское предприятие, на котором он работал, выполняет оборонзаказ и изначально мужчину не должны были призвать на фронт из-за брони. Однако впоследствии завод дооформил все документы и вызвал его на производство.

Ещё один боец, Роман Б., награждённый медалью «За отвагу», ушёл на передовую добровольцем.


- Попал на спецоперацию я в 2022 году. Сразу же угодил под Марьинку в ДНР, где шли тяжёлые бои. Воевал в пехоте, - рассказал мужчина.

Самым тяжёлым воспоминанием для бойца об участии в спецоперации стал последний выход «за ленточку».

- Это было моё последнее боевое задание. Тогда нас полтора часа «колбасила» артиллерия. После этого я получил контузию, а дальше была эвакуация и растянувшееся на долгое время лечение, – подытожил мужчина.

