Опасный прецедент или ловкая схема? В Волгограде призвали умерших, чтобы живые остались без законных домов

Год назад жизнь 11 собственников домов, построенных в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, неожиданно превратилась в кошмар. Законопослушные граждане, которые приобрели землю в строгом соответствии с законом и построили на ней дома, добросовестно оплачивая ипотеку, все налоги и кредиты, вдруг получили «письма счастья». В прокуратуре спустя 13 (!) лет вспомнили, что в далеком 2011 году статус этих земельных участков был изменен незаконно.

Вы ошибетесь, если подумали, что вдруг компетентные органы решили привлечь к ответственности чиновников и депутатов, которые что-то сделали не так с земельными участками в Заволжье. Нет. Иски предъявлены именно к тем людям, которые оказались последними покупателями земли и, не подозревая ни о чем, стали строить на ней жилье.





Точка или многоточие?

Напомним, этой истории информагентство посвятило несколько публикаций. В 2024 году «неожиданно» выяснилось, что в 2011-м сельская дума и администрация Куйбышевского сельского поселения якобы неправомерно изменили вид разрешенного использования земель. И будто бы незаконно перевели сельхозземли в категорию территорий, предназначенных для дачного хозяйства и строительства.

Попавшие под прессинг люди предполагали, что участки, где буквально на целине они строили свои дома, превратились в лакомые кусочки после того, как недалеко от этой территории возвели новую развязку, которая существенно сократила расстояние между Волгоградом и этим заповедным уголком. По мнению жителей, ухоженные и возделанные участки, да еще и с прекрасной транспортной инфраструктурой, могли кому-то попросту приглянуться. И, похоже, их подозрения оказались небеспочвенными. Недавно рядом с домами дачников началось активное освоение участков – вполне вероятно, полагают граждане, которых обвинили чуть ли не в захвате земли, их домики явно не вписывались в планы неких застройщиков.

После нескольких месяцев судебных баталий, которые вылились в потраченные на юристов немалые средства и обернулись подорванным здоровьем ответчиков, казалось, точка была поставлена – суд первой инстанции после восьми заседаний прямо указал: спустя 13 лет вдруг «обнаружить нарушение» невозможно, сроки истекли – закон есть закон. В апреле 2025 года в исковых требованиях надзорному органу было отказано.





Но, как показали дальнейшие события, не согласившись с отказом Среднеахтубинского районного суда, прокуратура подала апелляционную жалобу. В итоге 12 ноября 2025 года областной суд назначил новое рассмотрение дела, одобрив ходатайство прокуратуры о вызове в процесс новых ответчиков. Откуда взялись эти «новые ответчики» и почему об их существовании в надзорном органе вспомнили только сейчас, спустя год после подачи иска в Среднеахтубинский районный суд и восьми судебных заседаний, – вопрос пока без ответа.

Заплатили здоровьем

Жители Волгоградской области, которым вновь предстоит отстаивать право на жизнь в своих законных домах, указывают на важный нюанс – среди упомянутых выше «новых ответчиков» есть и умерший человек.

– Происходит что-то невообразимое – чтобы без жилья остались живые люди, привлекают к суду мертвых. Ко всему прочему выдает за «новых» ответчиков людей, которые вообще не являются нынешними собственниками. То есть в ход идет все – главное, развернуть процесс, рассмотреть дело по правилам первой инстанции и получить нужное решение, – возмущаются дачники.

Люди, которые в течение года были вынуждены доказывать, что ни в чем не виноваты, а требования надзорных органов – абсурдны, расплачиваются за постоянный стресс своим здоровьем. После последнего заседания в Среднеахтубинском районном суде муж одной из собственниц оказался в больнице на лечении в кардиологии. Он не числится ответчиком, но живёт в этом доме и платит по кредиту – на него эта история давит ничуть не меньше. И таких – гораздо больше, чем фамилий в списке по делу. Ведь у каждого собственника есть родные, которые в буквальном смысле слова близко к сердцу принимают то, что происходит сейчас.

Это не конец?





Сейчас все семьи, которые, было, выдохнули с облегчением, по второму кругу вынуждены будут проходить выпавшие на их долю испытания.

– Но самое страшное, что однажды «письма счастья» могут получить и другие владельцы домов и дач в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, – говорят волгоградцы. – Кто-то может «вспомнить» дела еще более минувших дней. Например, соседний участок, из которого сделали коттеджный посёлок «Царицынская усадьба», образован по той же схеме и фигурирует в документах, присутствующих в деле. Если областной суд удовлетворит требования прокуратуры, «Царицынская усадьба», возможно, станет новым объектом судебных тяжб. А потом – любой посёлок, любой участок, любое СНТ. Все будет зависеть от того, что захотят признать незаконным.

Один из юристов, имеющих отношение к делу, не исключает, что любой домовладелец в Волгоградской области может попасть в подобную ситуацию.

– Мы стали свидетелями попытки создания опасного прецедента, который ставит под сомнение конституционное право граждан на жилье. Под удар попадают обычные граждане, для которых данные земельные участки и дома на них являются единственным местом проживания. Собственники земельных участков рискуют остаться без домов из-за формального подхода, при котором принцип добросовестности уходит на второй план в спорах с публичными органами власти. А принцип равенства перед законом и судом трещит по швам, когда приобщаются документы без обоснований и пояснений. Стоит ли надеяться на справедливое рассмотрение спора, когда решение отменяется путем привлечения к участию в деле давно умерших граждан? Это вопрос, на который мы скоро получим ответ, – считает собеседник.

Редакция уже подала ходатайство о присутствии журналистов на новом судебном процессе – заседание открытое, и суд обязан обеспечить гласность. Мы будем следить за ситуацией.

Фото V102.RU