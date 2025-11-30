Актуально

«Ситуация крайне непроста»: волгоградские эксперты - о том, как безопасно купить квартиру на вторичном рынке

Из-за новых схем мошенничества волгоградцы опасаются сделок на вторичном рынке жилья. Отработанный сценарий с аннулированием договора и возвращением квартиры ее первоначальному владельцу, получивший негласное название «эффект Долиной», обрел поистине впечатляющие масштабы и уже перекинулся на рынок автомобилей. Реально ли защитить себя от судебных разбирательств? Какие меры могут обезопасить сделку? Эти и другие вопросы корреспонденты ИА «Высота 102» обсудили с юристом и опытным риэлтором.

Истории, написанные словно по одному и тому же сценарию, стали известны и в Волгоградской области. На прошлой неделе предприниматель из Волжского рассказал, что после покупки жилья у 71-летней пенсионерки он не может справить новоселье из-за того, что она назвала себя жертвой мошенников. Пожилая женщина надеется вернуть себе квартиру, но денег на выкуп своей же недвижимости у нее уже нет.

- Сложившаяся на рынке ситуация очень непроста. Главная проблема заключается в том, что при оформлении сделки подстраховаться на все 100%, увы, невозможно, - комментирует адвокат Николай Висков. – Если посмотреть статистику по России, то за достаточно короткий срок судами рассмотрено около 3000 подобных дел, и все договоры были расторгнуты. Пока я знаю лишь один случай, когда суд встал на сторону добросовестного покупателя. Верховный суд в Якутии отменил аналогичное решение и отказал продавцу в иске.


Несмотря на то, что универсального «лекарства» для борьбы с мошенничеством пока не существует, специалист советует волгоградцам обезопасить себя заверением сделки у нотариуса.

- В качестве возможного варианта я бы также предложил внесение в договор дополнительного условия – сторона продавца гарантирует, что сделка не совершена под влиянием обмана или заблуждения, в момент ее совершения внешнее воздействие отсутствует, - рекомендует доцент кафедры уголовного права и процесса ВолГУ. – Это не 100% страховка от непредвиденных обстоятельств, но все же достаточно действенная мера. Варианты с предоставлением справок от психиатра, сведений о юридической «чистоте» квартир и многих других документов в этой ситуации, к сожалению, не работают.


"Большие скидки могут вскружить голову"

О «бабулинге» или «эффекте Долиной» не понаслышке знают и волгоградские риэлторы. Эксперт в сфере недвижимости Полина Светцова подтверждает, что в Волгограде подобная схема обкатывалась уже не единожды.

– Что можно посоветовать потенциальным покупателям? В первую очередь здраво оценивать стоимость жилья. Конечно, большие скидки зачастую усыпляют нашу бдительность, но в большинстве случаев сильно заниженная стоимость говорит о том, что объект «нечист».


При покупке квартиры у пожилых людей будущим новоселам советуют связаться с их родственниками. Действительно ли бабушка готовится к переезду? Реальны ли ее планы по выписке из своей квартиры? Эти нехитрые вопросы, уверена риэлтор, в будущем сберегут сотню ваших нервных клеток.

- Нам обязательно нужно понимать, куда поедет человек после продажи жилья. Желательно, чтобы до совершения сделки продавец не просто снялся с регистрационного учета, но и прописался в новом месте. Скажем, бабушка, которая переезжает к сыну в Кировский район, должна выписаться из своей квартиры в Красноармейском. Так она не сможет прийти к покупателю и сказать, что ей нигде жить.


Горожанам, рассчитывающим на свое «долго и счастливо» в новой квартире, советуют переводить деньги на специальный счет, а не расплачиваться наличными.

- Банки отслеживают операции с крупными суммами. И, скорее всего, их сотрудники заострят внимание на пожилом клиенте, который переводит неизвестному человеку несколько миллионов рублей, - заключает волгоградский риэлтор.

На уходящей неделе депутат Госдумы Эдуард Кузнецов предложил внести изменения в статью 166 ГК РФ «Оспоримые и ничтожные сделки» или связать подачу заявления в суд о возврате жилья с обязательным обращением в полицию и возбуждением уголовного дела по статье 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения». Автор инициативы убежден, что подобные меры уберегут от неприятных последствий добросовестных покупателей, среди которых встречаются и семьи с детьми.

В ходе массового обсуждения «бабушкиных схем» парламентарии предлагают и другие меры. Например, введение семидневного «периода охлаждения», за время которого продавец сможет подтвердить, что при заключении сделки он был «на крючке» у мошенников. Если законопроект получит поддержку, то деньги за свое жилье горожане получат только после государственной регистрации перехода права собственности. Крупную сумму в этом случае перечислят только на банковский счет. Еще одним способом защиты от мошеннической схемы может стать дополнительное требование к продавцу – при оформлении сделки он будет подтверждать, что остается не на улице и гарантированно имеет новое место жительства.

