Оперштаб в Волгограде: за сутки от коронавируса скончались 2 человека

Здравоохранение 26.04.2020 14:02
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26.04.2020 14:02
Два человека за минувшие сутки скончались в Волгоградской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня оперативный штаб в Волгограде. Выявлено 30 новых случаев болезни.
Таким образом, всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 242 человек, из которых 7 скончались. Выздоровели 37 человек. Ранее сайт стопкоронавирус.рф сообщил только об одном летальном случае за прошедшие сутки в Волгоградской области.
Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому в регионе остаются 2597 человек. В больницах находятся 607 человек, в том числе 582 взрослых и 25 детей.
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