



Без каких-либо признаков болеют коронавирусной инфекцией 24,3% пациентов в Волгоградской области, у которых подтвержден COVID-19, сообщает ИА «Высота 102». Как рассказала сегодня журналистам на брифинге руководитель территориального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева, у 61% заразившихся коронавирусом заболевание протекает в легкой форме с признаками ОРВИ. У 11,7% отмечена средняя форма течения болезни и только у 2,7% тяжелая. «Это три человека», - уточнила Зубарева. Из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на данный момент в регионе выявлено 111 случаев коронавируса, один из них смертельный. В стационарах лечатся 85 больных с COVID-19, остальные уже выписаны.

Зубарева уточнила, что сейчас коронавирус в основном выявляют у лиц, которые возвращаются в Волгоградскую область из Москвы и Московской области, где работали вахтовым методом. Лидером по числу выявленных случаев коронавируса является Волгоград - 32 случая, на втором месте Палласовский район - 18 больных, на третьем Волжский - 12. Всего коронавирус выявлен в 22 районах Волгоградской области.



