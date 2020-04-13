Директору двух УК из Волжского грозит 10 лет за хищение 42 миллионов рублей

Борьба с коррупцией 13.04.2020 13:25
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13.04.2020 13:25
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о присвоении свыше 42 млн рублей, перечисленных в качестве оплаты за электроэнергию. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 31-летний директор двух управляющих компаний обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый в период с 30.03.2017 по 01.08.2018 годы присвоил порядка 34 млн рублей, перечисленных жильцами ряда многоквартирных домов г.Волжского в качестве оплаты за электрическую энергию. Аналогичным образом с 01.04.2017 по 30.06.2018 фигурант уголовного дела как руководитель еще одной управляющей организации присвоил свыше 8 млн рублей, поступивших от населения в виде оплаты за электроэнергию. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Волгограда.
Санкция ч.4 ст.160 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
По сведениям информагентства, речь идет о руководителе УК «Спутник» и "Первая жилищная компания" Гасане Оруджове.
К слову, на работу одной из крупнейших УК города Волжского местные жители жаловались неоднократно. В лидеры должников среди эксплуатационных организаций региона «ПАО «Волгоградэнергосбыт» включал «Спутник» еще в начале прошлого года. Однако задолженность так и не была погашена. В результате поставщик ресурса вынужден был перевести жителей домов, которые обслуживает, в частности, УК "Спутник", на прямые договоры.
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