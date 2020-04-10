Общество

Виноград сгниет, клубника почернеет: волгоградские дачники рвутся на Сарпинский

Общество 10.04.2020 19:30
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10.04.2020 19:30




Возобновить речной транспорт на остров Сарпинский для дачников просят чиновников волгоградские пенсионеры. Пожилые люди рассказали съемочной группе ИА «Высота 102», что могут остаться без урожая, а значит без полезных продуктов питания и домашних заготовок на зиму. Дачницы, говорят о том, что рейсов выходного дня маршрута «Тулака - Обувная – Сарпинский»  им вполне будет достаточно, чтобы выполнить минимум весенних работ и спасти садовые культуры от гибели. 
«В этом году погода очень теплая, а мы еще ни разу не были на даче. Там много укрывных растений – тот же виноград, который нужно раскрыть, высадить в парники рассаду овощей, которой уже не место на подоконниках в квартире. Дача - это еще и способ выживания. Мы  кормим выращенными овощами и фруктами наши семьи, продаем на рынках», - говорят дачницы.
Проезд на плавсредстве открытого типа, как полагают волгоградки, гораздо безопаснее битком набитого автобуса №95, который следует из Красноармейского района в центр Волгограда. Меры безопасности дачники обещают соблюдать – надевать маски и перчатки.
Работу сезонных речных маршрутов в Волгограде приостановили с 1 апреля в связи с введением  в регионе режима самоизоляции. 3 апреля губернатор своим постановлением разрешил гражданам поездки на дачи.  В оперативном штабе разъяснили,  что на садовые участки следует добираться на личном автотранспорте или на такси. Такой вариант для владельцев участков на острове, разумеется, не подходит. Но даже на лодках добраться до Сарпинского дачники возможности не имеют. Сотрудники водной полиции и ГИМС пригрозили им административными штрафами за нарушение правил передвижения по региону в условиях самоизоляции.
В администрации города пояснили, что владельцы дачных участков, как правило, это пожилые люди с ослабленным иммунитетом, которые относятся к особой группе риска. «Новая мера профилактики поможет гражданам защитить свое здоровье, обезопасить себя и своих близких от угрозы заражения коронавирусом», - аргументировали введенный запрет на дачные маршруты в мэрии. 
Для волгоградцев, постоянно проживающих на острове Сарпинский, маршрут «Руднева  - Сарпинский» продолжает свою работу. Но для дачников этот рейс не подходит – их участки расположены в 10 километрах от конечной остановки. 
Сравнение дачных маршрутов со спецрейсами общественного транспорта в администрации считают некорректным. Спецрейсы предназначены только для сотрудников предприятий непрерывного цикла и учреждений жизнеобеспечения. А скученность пассажиров в автобусах возникает зачастую именно из-за нарушителей самоизоляции. Для того, чтобы сделать поездки сотрудников предприятий на общественном транспорте более комфортными и безопасными, муниципалитет  на этой неделе уже дважды увеличивал количество спецрейсов автобусов, трамваев и троллейбусов.

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