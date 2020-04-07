



Количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области за последние сутки увеличилось до 26 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные официального портала правительства России стопкоронавирус.рф, за последние сутки в регионе выявили 11 новых фактов заражения COVID-19.

Днем ранее, напомним, в Волгоградской области прирост заболевания составил 7 человек. По состоянию на сегодняшний день, как информирует региональный оперштаб, после выздоровления выписаны 2 женщины. Одна их них, покинула медучреждение 6 апреля. Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 2968 человек, в больницах наблюдаются 89 жителей, в том числе 68 взрослых и 21 ребенок. За прошедшие сутки на короновирус обследовано 478 человек.



