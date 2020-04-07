Здравоохранение

В Волгоградской области за сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусом

Здравоохранение 07.04.2020 11:46
0
07.04.2020 11:46


Количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области за последние сутки увеличилось до 26 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на  данные официального портала правительства России стопкоронавирус.рф, за последние сутки в регионе выявили 11 новых фактов заражения COVID-19.
Днем ранее, напомним, в Волгоградской области прирост заболевания составил 7 человек. По состоянию на сегодняшний день, как информирует региональный оперштаб, после выздоровления выписаны 2 женщины. Одна их них, покинула медучреждение 6 апреля. Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 2968 человек, в больницах наблюдаются 89 жителей, в том числе 68 взрослых и 21 ребенок. За прошедшие сутки на короновирус обследовано 478 человек.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
07.04.2020 12:12
Здравоохранение 07.04.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2020 10:26
Здравоохранение 07.04.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
06.04.2020 17:17
Здравоохранение 06.04.2020 17:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.04.2020 13:21
Здравоохранение 06.04.2020 13:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.04.2020 11:50
Здравоохранение 06.04.2020 11:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.04.2020 10:54
Здравоохранение 03.04.2020 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
03.04.2020 10:07
Здравоохранение 03.04.2020 10:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.04.2020 14:40
Здравоохранение 02.04.2020 14:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.04.2020 12:19
Здравоохранение 02.04.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.04.2020 13:03
Здравоохранение 01.04.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.04.2020 10:50
Здравоохранение 01.04.2020 10:50
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.03.2020 17:11
Здравоохранение 30.03.2020 17:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.03.2020 13:20
Здравоохранение 30.03.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.03.2020 09:58
Здравоохранение 30.03.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2020 14:41
Здравоохранение 29.03.2020 14:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:12
Заморозки в Волгоградской области ожидаются в ближайшие два дняСмотреть фотографии
15:53
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусуСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде напечатают 100 тысяч бланков уведомлений для выхода из домаСмотреть фотографии
15:19
ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ в рамках программы поддержки малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
15:10
Волгоградец идет под суд за торговлю паленым алкоголем и антисептикомСмотреть фотографии
15:03
Из наборов для школьников Волгоградской области в условиях пандемии убрали моркошку и оставили макарошкиСмотреть фотографии
14:37
Чиновники объяснили причины провала первого дня дистанционного обучения школьников Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:17
В Волгограде сапожника наказали на 50 тысяч за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографии
13:56
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»Смотреть фотографии
13:47
Волгоградский вуз бронирует санаторий в Крыму для 200 своих студентовСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области главу поселения уличили в хищениях при благоустройствеСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде оштрафовали незаконный ломбардСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде выписали вторую вылечившуюся от коронавируса женщинуСмотреть фотографии
11:54
Для тех, кто дома: Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два разаСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области за сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусомСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградскую облдуму внесли законопроект о налоговых льготах для 6 тысяч предпринимателейСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде вскрыли аферу с перекачкой 25 тонн моторного масла с судна в затоне ВолгиСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области откладываются выборы нового руководителя федерации футболаСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области похоронное пособие проиндексировали на 180 рублейСмотреть фотографии
10:26
Водка не то: делать антисептик из спирта россиян научили в МЧССмотреть фотографии
10:25
Пять домов в волгоградском поселке сгорели из-за детской шалостиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде сауна во время пандемии принимала посетителейСмотреть фотографии
09:29
Личному составу УМВД России по Волгограду удаленно представлен новый начальникСмотреть фотографии
21:22
Волгоградским дачникам грозят штрафами за поездки на остров Сарпинский на лодкахСмотреть фотографии
20:20
Виртуозы на самоизоляции: артисты Волгоградской филармонии скучают по зрителямСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Чиновники Волгоградской области прописали лекарство для умирающей торговлиСмотреть фотографии
18:22
Сбербанк отправил в российские регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчатокСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области выявлен еще один случай заражения коронавирусомСмотреть фотографии
16:50
В Сбербанке рассказали о преимуществах получения пенсии на банковскую картуСмотреть фотографии
16:44
На улицах Волгограда станет больше трамваев, троллейбусов и автобусовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 