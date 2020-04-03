



Сбербанк в Волгограде провел первую реструктуризацию кредита малого бизнеса в регионе в рамках специальной поддержки малому и среднему бизнесу, в том числе и в рамках решений Президента РФ. Об этом ИА "Высота 102" сообщили впресс-службе банка.

За последнюю неделю более 50 клиентов - представителей малого бизнеса в регионе обратились в Волгоградское отделение Сбербанка по вопросу реструктуризации кредитной задолженности в рамках специальной программы поддержки заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Каждый случай реструктуризации рассматривается банком индивидуально, исходя из влияния текущей ситуации на заемщика.

Программа поддержки коснется восьми отраслей, из которых подотрасли: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства.

Программа предусматривает для ряда отраслей перенос платежей второго квартала 2020 года на срок до 1 октября 2020 года.

Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «В банке разработаны специальные программы поддержки помощи корпоративным клиентам, попавшим в тяжелую ситуацию в условиях пандемии. Сбербанк в Волгограде находится в постоянном диалоге с представителями бизнеса в регионе и готов в индивидуальном порядке рассмотреть и предложить наиболее эффективную поддержку каждому обратившемуся предпринимателю».

В Сбербанке работает специальная горячая линия по вопросам работы банка в связи с коронавирусом COVID-19 для корпоративных клиентов. Ее номер — 8 (800) 200-34-40. Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00 (время московское).

Также продолжает свою работу Центр корпоративных решений, специалисты которого круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам банка. Номера телефонов ЦКР: 0321 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов в сетях Билайн, Мегафон, МТС, Теле2, Yota и СберМобайл на территории России); +7 495 6655 777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифа сотового оператора).



