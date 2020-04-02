В Волжском жильцов многоэтажки из-за пожара вывели из квартир на улицу

В 10:32 открытое горение было ликвидировано. Из жилого дома эвакуировали 10 человек. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, что сохранит не только ваше имущество, но и жизни.