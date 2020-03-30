Здравоохранение

Учеников волжской школы тотально обследуют на коронавирус из-за заболевшего подростка

Здравоохранение 30.03.2020 13:20
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30.03.2020 13:20


В больницах Волгограда находятся 54 пациента с подозрением на коронавирус. Это 44 взрослых и 10 – детей. Об этом сегодня сообщили ИА «Высота 102» на брифинге с участием представителей управления Роспотребнадзора и комитета здравоохранения региона. В лабораториях обследовано 2000 человек. Увеличение количества взятых анализов  связано в том числе с тотальным обследованием учеников с 5 по 11 классы  одной из волжских школ. В этом учебном заведении училась девочка, у которой обнаружили коронавирус после возвращения из ОАЭ. Как выяснилось, она один день посещала свою школу. Уже обследованы 325 школьников. Полученные результаты - отрицательные. Остальные находятся в работе. На сегодняшний день количество заболевших в области не увеличилось - по-прежнему зафиксировано 4 случая. Заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Они переносят инфекцию без температуры, после обследования будут выписаны. 

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